После смертельного ДТП на Пролетарском мосту прокуратура провела масштабную проверку перевозчиков

Органы прокуратуры Тульской области организовали серию проверок компаний, осуществляющих пассажирские перевозки. Поводом стали нарушения, выявленные при расследовании обстоятельств смертельного ДТП на Пролетарском мосту в Туле 31 октября 2025 года, участниками которого были водители ООО «Тульские пассажирские перевозки» и ООО «Гриф».

В деятельности перевозчиков нашли грубые нарушения требований безопасности.

ООО «Тульские пассажирские перевозки» выпускало на линию автобусы без проверки технического состояния, в том числе с неисправностями. Компания не соблюдала режим труда и отдыха водителей, порядок проведения инструктажей по безопасности дорожного движения и не всегда анализировала причины ДТП.

ООО «Гриф» не проводило обязательный предрейсовый контроль технического состояния транспорта и медицинский осмотр водителей. Кроме того, перевозчик нарушил лицензионные требования, не внеся в реестр сведения о шести транспортных средствах.

По постановлениям прокуроров компании привлечены к административной ответственности по частям 2, 3, 5, 6 статьи 12.31.1 КоАП РФ (нарушение требований безопасности перевозок) и части 3 статьи 14.1.2 КоАП РФ (нарушение лицензионных условий).

Общая сумма наложенных штрафов составила 220 тысяч рублей.

По итогам проверок руководителям организаций внесены представления, нарушения устранены, сообщает пресс-служба прокуратуры.

В связи с негативной тенденцией аварийности с участием пассажирских автобусов в 2025 году, по поручению прокуратуры области в ноябре и декабре были проведены расширенные проверки и других перевозчиков. В них участвовали районные прокуроры Тулы, а также прокуроры Дубенского, Веневского, Одоевского, Суворовского, Ясногорского районов, городов Новомосковска и Щекино, Киреевский, Кимовский, Ефремовский межрайонные прокуроры.

Проверки затронули деятельность более 10 юрлиц и ИП. Выявлены системные нарушения:

на рейсы допускали неисправные автобусы,

водители не проходили обязательные медосмотры,

не соблюдали режим труда и отдыха,

у перевозчиков не было предрейсовых осмотров транспорта.

Прокуратура приняла комплекс мер реагирования. На данный момент внесено 24 представления об устранении нарушений, подготовлено 22 постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях.

Работа по выявлению и пресечению нарушений в сфере безопасности пассажирских перевозок продолжается и остается на контроле органов прокуратуры Тульской области.