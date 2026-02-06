  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. После смертельного ДТП на Пролетарском мосту прокуратура провела масштабную проверку перевозчиков в Туле - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

После смертельного ДТП на Пролетарском мосту прокуратура провела масштабную проверку перевозчиков

Участниками аварии с трамваем и маршрутками стал транспорт ООО «Тульские пассажирские перевозки» и ООО «Гриф».

После смертельного ДТП на Пролетарском мосту прокуратура провела масштабную проверку перевозчиков
Фото Ирины Игнатьевой

Органы прокуратуры Тульской области организовали серию проверок компаний, осуществляющих пассажирские перевозки. Поводом стали нарушения, выявленные при расследовании обстоятельств смертельного ДТП на Пролетарском мосту в Туле 31 октября 2025 года, участниками которого были водители ООО «Тульские пассажирские перевозки» и ООО «Гриф».

В деятельности перевозчиков нашли грубые нарушения требований безопасности.

  • ООО «Тульские пассажирские перевозки» выпускало на линию автобусы без проверки технического состояния, в том числе с неисправностями. Компания не соблюдала режим труда и отдыха водителей, порядок проведения инструктажей по безопасности дорожного движения и не всегда анализировала причины ДТП.
  • ООО «Гриф» не проводило обязательный предрейсовый контроль технического состояния транспорта и медицинский осмотр водителей. Кроме того, перевозчик нарушил лицензионные требования, не внеся в реестр сведения о шести транспортных средствах.

По постановлениям прокуроров компании привлечены к административной ответственности по частям 2, 3, 5, 6 статьи 12.31.1 КоАП РФ (нарушение требований безопасности перевозок) и части 3 статьи 14.1.2 КоАП РФ (нарушение лицензионных условий).

Общая сумма наложенных штрафов составила 220 тысяч рублей.

По итогам проверок руководителям организаций внесены представления, нарушения устранены, сообщает пресс-служба прокуратуры.

В связи с негативной тенденцией аварийности с участием пассажирских автобусов в 2025 году, по поручению прокуратуры области в ноябре и декабре были проведены расширенные проверки и других перевозчиков. В них участвовали районные прокуроры Тулы, а также прокуроры Дубенского, Веневского, Одоевского, Суворовского, Ясногорского районов, городов Новомосковска и Щекино, Киреевский, Кимовский, Ефремовский межрайонные прокуроры.

Проверки затронули деятельность более 10 юрлиц и ИП. Выявлены системные нарушения:

  • на рейсы допускали неисправные автобусы,
  • водители не проходили обязательные медосмотры,
  • не соблюдали режим труда и отдыха,
  • у перевозчиков не было предрейсовых осмотров транспорта.

Прокуратура приняла комплекс мер реагирования. На данный момент внесено 24 представления об устранении нарушений, подготовлено 22 постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях.

Работа по выявлению и пресечению нарушений в сфере безопасности пассажирских перевозок продолжается и остается на контроле органов прокуратуры Тульской области.

Сюжет: ДТП с трамваем на мосту через Упу
Против чиновников администрации и Тулгорэлектротранса возбуждено уголовное дело
Дежурная часть
Против чиновников администрации и Тулгорэлектротранса возбуждено уголовное дело
15 января, в 09:10, 96 29081 3
На Пролетарском мосту запустили движение трамваев
Жизнь Тулы и области
На Пролетарском мосту запустили движение трамваев
8 декабря, в 12:37, 17 2468 0
Четверо пострадавших, попавших в жесткое ДТП на Пролетарском мосту, до сих пор в больницах
Жизнь Тулы и области
Четверо пострадавших, попавших в жесткое ДТП на Пролетарском мосту, до сих пор в больницах
4 декабря, в 16:11, 4 2908 0
На Пролетарском мосту в Туле ограничили скорость после смертельного ДТП с маршрутками и трамваем
Жизнь Тулы и области
На Пролетарском мосту в Туле ограничили скорость после смертельного ДТП с маршрутками и трамваем
26 ноября, в 13:29, 153 24535 -31
Все новости сюжета

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 11:39 0
Другие статьи по темам
Событие
ДТП проверка
Место
Тула
В Тульской области проверят цены на хлеб
Жизнь Тулы и области
В Тульской области проверят цены на хлеб
сегодня, в 12:27, 99 1621 2
Тульские медики пожаловались Бастрыкину на мизерные зарплаты 
Дежурная часть
Тульские медики пожаловались Бастрыкину на мизерные зарплаты 
сегодня, в 14:52, 77 2684 13
За мешающий уборке снега автомобиль туляки заплатят от 6 до 33,6 тысяч рублей
Жизнь Тулы и области
За мешающий уборке снега автомобиль туляки заплатят от 6 до 33,6 тысяч рублей
вчера, в 18:34, 99 2954 2
На пр. Ленина водитель решил, что ему можно через двойную сплошную
Дежурная часть
На пр. Ленина водитель решил, что ему можно через двойную сплошную
сегодня, в 15:31, 31 694 3

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Тульской области двух человек уволили за утрату доверия из-за коррупции
В Тульской области двух человек уволили за утрату доверия из-за коррупции
Тулячка получила 300 часов работ за пьянство за рулем
Тулячка получила 300 часов работ за пьянство за рулем

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.