В Туле перекрыли Советскую из-за массового ДТП у «Макси»

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

В Туле на улице Советской ограничили движение машин на пересечении с улицей Дзержинского в сторону Пролетарского района. В сторону города проехать можно. 

Напомним, авария случилась сегодня утром,31 октября, на Пролетарском мосту Тулы. По предварительным данным 4 человека погибли, 20 пассажиров получили травмы разной степени тяжести.

Через 6 минут на место ДТП прибыли 12 бригад скорой помощи. На месте работают оперативные службы, представители правительства Тульской области, администрации города Тулы.

Пострадавшие доставляются в медицинские учреждения города. Детей среди погибших и раненых нет. 

 

