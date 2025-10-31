  1. Моя Слобода
Личности двух погибших в страшном ДТП на Пролетарском мосту до сих пор не установлены

Напомним, в аварии всего погибло четыре человека.

Личности двух людей, погибших в ДТП на Пролетарском мосту, до сих пор не установлены. Об этом Myslo сообщил собственный источник.

Напомним, что сегодня, 31 октября, примерно в 7.30 на мосту через Упу столкнулись трамвай, две маршрутки и две легковушки. В результате ДТП погибли 4 человека, пострадал 21. Среди погибших — 50-летний и 30-летний мужчины.

Госпитализировано 11 человек — из них 6 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 5 пациентов — в состоянии средней степени тяжести. 

По факту ДТП Следственным управлением Следственного комитета России по Тульской области и УМВД России по Тульской области возбуждено два уголовных дела, в ходе которых будут установлены все обстоятельства и причины данного ДТП.

Причиной аварии мог стать сошедший с рельсов трамвай.

Уточнить информацию о родственниках, пострадавших в этом ДТП, можно по телефону 8-800-444-40-03.

 
Сюжет: ДТП с трамваем на мосту через Упу
Против чиновников администрации и Тулгорэлектротранса возбуждено уголовное дело
Дежурная часть
Против чиновников администрации и Тулгорэлектротранса возбуждено уголовное дело
15 января, в 09:10, 96 28832 3
На Пролетарском мосту запустили движение трамваев
Жизнь Тулы и области
На Пролетарском мосту запустили движение трамваев
8 декабря, в 12:37, 17 2453 0
Четверо пострадавших, попавших в жесткое ДТП на Пролетарском мосту, до сих пор в больницах
Жизнь Тулы и области
Четверо пострадавших, попавших в жесткое ДТП на Пролетарском мосту, до сих пор в больницах
4 декабря, в 16:11, 4 2874 0
На Пролетарском мосту в Туле ограничили скорость после смертельного ДТП с маршрутками и трамваем
Жизнь Тулы и области
На Пролетарском мосту в Туле ограничили скорость после смертельного ДТП с маршрутками и трамваем
26 ноября, в 13:29, 153 24520 -31
Все новости сюжета

31 октября 2025, в 21:34 −1
