Личности двух погибших в страшном ДТП на Пролетарском мосту до сих пор не установлены

Напомним, в аварии всего погибло четыре человека.

Личности двух людей, погибших в ДТП на Пролетарском мосту, до сих пор не установлены. Об этом Myslo сообщил собственный источник.

Напомним, что сегодня, 31 октября, примерно в 7.30 на мосту через Упу столкнулись трамвай, две маршрутки и две легковушки. В результате ДТП погибли 4 человека, пострадал 21. Среди погибших — 50-летний и 30-летний мужчины.

Госпитализировано 11 человек — из них 6 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 5 пациентов — в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП Следственным управлением Следственного комитета России по Тульской области и УМВД России по Тульской области возбуждено два уголовных дела, в ходе которых будут установлены все обстоятельства и причины данного ДТП.

Причиной аварии мог стать сошедший с рельсов трамвай.

Уточнить информацию о родственниках, пострадавших в этом ДТП, можно по телефону 8-800-444-40-03.