Стало известно о состоянии пострадавших в жутком ДТП на Пролетарском мосту 

Сегодня, 31 октября, примерно в 7.30 на Пролетарском мосту столкнулись трамвай, две маршрутки и две легковушки. В результате ДТП погибли 4 человека, пострадал 21.

На текущий момент госпитализировано 11 человек — из них 6 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 5 пациентов — в состоянии средней степени тяжести. Лечение и наблюдение пациентов находится контроле министерства здравоохранения. В течение дня по тяжелым пациентам проводятся медицинские консультации с федеральными клиниками и медцентрами для возможной коррекции лечения. Пациенты получают все необходимые лекарства.

Заместитель председателя правительства Тульской области Родион Дудник обратился к перевозчикам и подчеркнул, что от их действий на местах зависит жизнь и здоровье жителей и что техническое состояние транспортных средств — это их зона ответственности.

— Необходимо сегодня провести инструктаж со всеми водителями и еще раз напомнить о важности соблюдения Правил дорожного движения. Также поручаю до завтра провести проверку технического состояния самого транспорта и транспортной инфраструктуры и каждого перевозчика доложить мне о проведенной работе, — сказал Родион Дудник.

Также зампред правительства поручил профильным министерствам и ведомствам проработать вопрос снижения скоростного режима на этом участке дороги.

По информации управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы, трамвай перед выпуском на линию прошел технический осмотр и был полностью исправен. По вопросу схода вагона трамвая администрацией города Тулы проводится служебная проверка, также ведутся оперативно-следственные действия. Последнее обследование путей на участке, где произошло ДТП, проводилось 29 октября. В данный момент все трамвайные пути в городе находятся в технически исправном состоянии. На время расследования движение трамваев по Пролетарскому мосту приостановлено. Схема движения будет восстановлена утром 2 ноября.

По факту ДТП Следственным управлением Следственного комитета России по Тульской области и УМВД России по Тульской области возбуждено два уголовных дела, в ходе которых будут установлены все обстоятельства и причины данного ДТП.