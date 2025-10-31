С июля по сентябрь в Тульской области выявили 35 фальшивых купюр

Фото Алексея Пирязева.

В третьем квартале текущего года в банках Тульской области эксперты выявили 35 поддельных денежных знаков. Это на 10 штук меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Из обращения выведены 29 пятитысячных и 6 тысячерублевых банкнот.

– Поддельных денежных знаков становится все меньше. В прошлом году на один миллион банкнот приходилась всего одна фальшивка, в позапрошлом – две. Российские купюры имеют надежный комплекс защитных признаков. И чем выше номинал, тем больше защитных элементов, – отметила эксперт по денежным знакам тульского отделения Банка России Анна Беловинцева.

Полный список признаков подлинности всех банкнот можно найти в бесплатном мобильном приложении «Банкноты Банка России». Также можно изучить их на сайте регулятора в специальном разделе.