Где в Туле отключат свет 30 октября

Публикуем информацию от «Тулгорэлектросетей».

С 9 до 17 часов отключения пройдут по следующим адресам:

  • ул. Луначарского, д. 65,
  • ул. Новая, д. 46-66 (нечётн.), 41-61 (нечётн.),
  • ул. Речная, д. 13-23 (нечётн.), 19-а,
  • ул. Железнодорожная, д. 18-28,
  • ул. Шевченко, д. 63, 65,
  • ул. Кудрявцевская, д. 75, 81-87 (нечётн.),
  • пос. 1-й Западный: ул. Д. Бедного, д. 21-б, 27, 28, 30,
  • ул. Жуковского, д. 6-11,
  • ул. Белинского, д. 2-14 (чётн.),
  • ул. Чернышевского, д. 4-18 (чётн.), 3-9 (нечётн.), 13, 13-а,
  • ул. Никитина, д. 15-23 (нечётн.), 11, 12, 12-б,
  • ул. Добролюбова, д. 3-15 (нечётн.),
  • СНТ «Деревообработчик»,
  • пос. Скуратово: СТ «Эксперимент»,
  • ул. Асфальтовая, д. 10-179.

вчера, в 22:00 0
Другие статьи по темам
Событие
где в Туле отключат светнет светаплановые отключения электроэнергии
Место
Тульская областьТула
