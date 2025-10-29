Где в Туле отключат свет 30 октября

С 9 до 17 часов отключения пройдут по следующим адресам:
- ул. Луначарского, д. 65,
- ул. Новая, д. 46-66 (нечётн.), 41-61 (нечётн.),
- ул. Речная, д. 13-23 (нечётн.), 19-а,
- ул. Железнодорожная, д. 18-28,
- ул. Шевченко, д. 63, 65,
- ул. Кудрявцевская, д. 75, 81-87 (нечётн.),
- пос. 1-й Западный: ул. Д. Бедного, д. 21-б, 27, 28, 30,
- ул. Жуковского, д. 6-11,
- ул. Белинского, д. 2-14 (чётн.),
- ул. Чернышевского, д. 4-18 (чётн.), 3-9 (нечётн.), 13, 13-а,
- ул. Никитина, д. 15-23 (нечётн.), 11, 12, 12-б,
- ул. Добролюбова, д. 3-15 (нечётн.),
- СНТ «Деревообработчик»,
- пос. Скуратово: СТ «Эксперимент»,
- ул. Асфальтовая, д. 10-179.