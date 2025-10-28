В Тульской области раскрыли схему нелегального трудоустройства мигрантов

Фото Дмитрия Дзюбина.

Прокуратура Тульской области утвердила обвинение против пяти человек в возрасте от 22 до 63 лет, организовавших незаконную миграцию и использовавших поддельные документы.

Следствие установило, что сотрудники компаний «Поколение» и «Прайм» с мая 2023-го по сентябрь 2024 года привлекали иностранных рабочих для предприятий Тульской области. Как рассказали в региональной прокуратуре, для легализации мигрантов они покупали поддельные трудовые патенты, позволяющие иностранцам официально трудоустроиться.

Уголовное дело направлено в Новомосковский районный суд Тульской области для рассмотрения по существу.