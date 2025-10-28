В Туле женщина солидного возраста за два дня уничтожила клумбу у магазина сувениров

В редакцию Myslo обратилась владелица магазина сувениров и пряников, что на Октябрьской, 13.

«Мне обидно до слез! — рассказала Людмила Суходолова. — Многие знают, как трепетно и с душой я отношусь к своему любимому делу. Как хочется быть привлекательными в глазах гостей нашего любимого города!



Клумба действительно была очень красивой!

Мы действительно с любовью украшали наше рабочее место. У нас была очень красивая мультифлора.

Но вот взрослая женщина за два вечера разорила и уничтожила наши цветы! И ведь у этой «хозяюшки» есть дети, внуки, подружки…»

Действия женщины попали на камеру наблюдения. Кажется, преступники всегда возвращаются на место преступления!