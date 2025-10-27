  1. Моя Слобода
В Туле водитель большегруза «выдавил» встречку на обочину

Видео с опасной дорожной ситуацией появилось в Сети.

В телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали видео, снятое на 190 км автодороги М-2 «Крым» в Туле. На записи видно, как водитель фуры пошел на опасный обгон, вынудив автора уйти на обочину и сбросить скорость.

«Профи на дороге, одним словом. Если бы я не начал заранее оттормаживаться и уходить на обочину, то сюжет был бы другой. Таких надо лишать В/У пожизненно!», - возмутился автор кадров.

 

