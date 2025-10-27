Туляк щупал москвичек по заданию секс-коуча: суд огласил приговор 

Московский Тверской суд огласил приговор в отношении 32-летнего Алексея Башина из Тулы. Мужчина обвинялся в иных насильственных действиях сексуального характера.

Напомним, летом мужчину задержали в Москве за то, что он трогал женщин за интимные места. Делал он это по заданию секс-коуча Алекса Лесли, который подстрекал последователей совершать в отношении жительниц Москвы противоправные действия сексуального характера.

Приговором суда Башину назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.