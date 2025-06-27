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Туляк щупал женщин на улицах Москвы по заданию скандального секс-коуча
Фото Freepik.

Туляк щупал женщин на улицах Москвы по заданию скандального секс-коуча

Мужчину задержали.

Одного из учеников блогера Алекса Лесли, попавшего в скандал за нестандартные практики, задержали в Москве. Трогавшим женщин за интимные места на улицах столицы мужчиной оказался 32-летний уроженец Тульской области, сообщает телеграм-канал Shot.

Участнику курсов от «секс-гуру» Алекса Лесли предстоит беседа со следователями. Самого «учителя» подозревают в склонении к совершению изнасилования. По версии следствия, блогер подстрекал последователей совершать в отношении жительниц Москвы противоправные действия сексуального характера. Иными словами, Лесли убеждал учеников щупать женщин на улицах.

В отношении блогера возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 33 УК РФ (подстрекательство) и ч. 1 ст. 131 УК (изнасилование).

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Автор:
сегодня, в 11:49 +6
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