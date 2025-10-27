  1. Моя Слобода
С начала года тулякам выплатили 6,6 млрд рублей за больничные
Фото Дмитрия Дзюбина.

С начала года тулякам выплатили 6,6 млрд рублей за больничные

За день максимально могут выплатить чуть больше 5 тысяч рублей.

С начала года жителям Тульской области выплатили более 173 тысяч рублей по больничным листам, рассказали в региональном отделении Соцфонда. 

Работодатели получают сведения о больничных онлайн. Статус документа можно проверить в личном кабинете на Госуслугах. 

Размер пособия зависит от стажа и зарплаты:
  • более 8 лет стажа — 100% среднего заработка,
  • 5-8 лет — 80%,
  • менее 5 лет — 60%.

В 2025 году максимальная сумма пособия (при стаже от 8 лет) составляет 172 488,69 руб. в месяц.

Уточняется, что первые три дня болезни оплачиваются работодателем, а последующие дни — отделением фонда. При этом для родителей, ухаживающих за больным ребёнком, оплата больничных листов осуществляется за счет ОСФР с первого дня болезни. 

сегодня, в 12:01
