С начала года тулякам выплатили 6,6 млрд рублей за больничные

Фото Дмитрия Дзюбина.

За день максимально могут выплатить чуть больше 5 тысяч рублей.

С начала года жителям Тульской области выплатили более 173 тысяч рублей по больничным листам, рассказали в региональном отделении Соцфонда.

Работодатели получают сведения о больничных онлайн. Статус документа можно проверить в личном кабинете на Госуслугах.

Размер пособия зависит от стажа и зарплаты:

более 8 лет стажа — 100% среднего заработка,

5-8 лет — 80%,

менее 5 лет — 60%.

В 2025 году максимальная сумма пособия (при стаже от 8 лет) составляет 172 488,69 руб. в месяц.

Уточняется, что первые три дня болезни оплачиваются работодателем, а последующие дни — отделением фонда. При этом для родителей, ухаживающих за больным ребёнком, оплата больничных листов осуществляется за счет ОСФР с первого дня болезни.