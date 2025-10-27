С начала года тулякам выплатили 6,6 млрд рублей за больничные

С начала года жителям Тульской области выплатили более 173 тысяч рублей по больничным листам, рассказали в региональном отделении Соцфонда.
Работодатели получают сведения о больничных онлайн. Статус документа можно проверить в личном кабинете на Госуслугах.
- более 8 лет стажа — 100% среднего заработка,
- 5-8 лет — 80%,
- менее 5 лет — 60%.
В 2025 году максимальная сумма пособия (при стаже от 8 лет) составляет 172 488,69 руб. в месяц.
Уточняется, что первые три дня болезни оплачиваются работодателем, а последующие дни — отделением фонда. При этом для родителей, ухаживающих за больным ребёнком, оплата больничных листов осуществляется за счет ОСФР с первого дня болезни.