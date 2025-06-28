Суд арестовал тульского последователя «секс-гуру» Алекса Лесли

Пикапер проведет в СИЗО ближайшие два месяца.

Тверской районный суд Москвы рассмотрел сегодня ходатайство следователей столичного СК об избрании меры пресечения 32-летнему Алексею Башину — последователя блогера Алекса Лесли (Александра Кириллова).

«С одним из последователей проведен ряд следственных действий. Ему предъявлено обвинение», — сообщает СУ СК Москвы.

Напомним, Следственными органами СК России по городу Москве расследуются уголовные дела в отношении блогера Александра Кириллова, подозреваемого в склонении к совершению изнасилования (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 131 УК РФ) и его последователей, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера). Блогер склонял своих «учеников» совершать в отношении жительниц столицы противоправные действия сексуального характера.

Отмечается, что причастность обвиняемого к преступлению подтверждается показаниями потерпевшей, свидетелей, протоколом осмотра предметов и иными материалами уголовного дела.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и арестовал Алексея Башина до 25 августа 2025 года.