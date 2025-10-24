В Тульской области пропала 86-летняя бабушка

Поисковики отряда «ЛизаАлерт» просят земляков оказать содействие в поисках 86-летнй Марии Сергеевны Лавровой (Васиной), проживающей в пос. Подгорный Чернского района. О её местонахождении ничего не известно с 23 октября.
Бабушка нуждается в медицинской помощи! Приметы: рост 155 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серые. Одежда: фиолетовая куртка, ярко-розовая кофта, тёмно-синее платье, чёрные сапоги, сиреневый клетчатый платок.
Если вы видели пропавшую – позвоните по телефону 8(800)700-54-52 или 112!