  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Тульской области пропала 86-летняя бабушка - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Тульской области пропала 86-летняя бабушка

В Тульской области пропала 86-летняя бабушка

Мария Сергеевна Лаврова нуждается в помощи врачей!

Поисковики отряда «ЛизаАлерт» просят земляков оказать содействие в поисках 86-летнй Марии Сергеевны Лавровой (Васиной), проживающей в пос. Подгорный Чернского района. О её местонахождении ничего не известно с 23 октября.

1.jpg

Бабушка нуждается в медицинской помощи! Приметы: рост 155 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серые. Одежда: фиолетовая куртка, ярко-розовая кофта, тёмно-синее платье, чёрные сапоги, сиреневый клетчатый платок.

Если вы видели пропавшую – позвоните по телефону 8(800)700-54-52 или 112!  

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
24 октября, в 18:30 +1
Другие статьи по темам
Событие
пропала женщинапропала пенсионеркапоиск пропавшихпоисковый отряд ЛизаАлерт
Место
Тульская область
26 беспилотников сбито над Тульской областью
Жизнь Тулы и области
26 беспилотников сбито над Тульской областью
сегодня, в 07:15, 107 6555 -5
Где в Туле 27 октября отключат свет
Жизнь Тулы и области
Где в Туле 27 октября отключат свет
сегодня, в 21:50, 37 405 1
В центре Тулы ночью произошло жесткое ДТП с участием нескольких машин
Дежурная часть
В центре Тулы ночью произошло жесткое ДТП с участием нескольких машин
сегодня, в 10:25, 51 3913 2
В Туле сегодня облачно и дождливо
Жизнь Тулы и области
В Туле сегодня облачно и дождливо
сегодня, в 09:09, 152 2410 3

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Чемпионат по фигурной резке тыквы: туляков приглашают на осенний праздник «Тыквовин»
Чемпионат по фигурной резке тыквы: туляков приглашают на осенний праздник «Тыквовин»
Тульская велогонщица Мария Аверина подтвердила статус чемпионки России в скретче
Тульская велогонщица Мария Аверина подтвердила статус чемпионки России в скретче
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.