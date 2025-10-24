Чемпионат по фигурной резке тыквы: туляков приглашают на осенний праздник «Тыквовин»

Фото: ru.freepik.com.

Вход для всех желающих свободный.

1 ноября в Туле пройдет осенний праздник «Тыквовин». Участников ждут чемпионат по фигурной резке тыквы, а также костюмированный концерт.

Расписание:

16.00 — регистрация участников конкурса тыкв. Свои поделки нужно предварительно подготовить и сделать специально к празднику.

16.00 — регистрация и подготовка участников чемпионата по фигурной резке тыквы «Тыквовин». Можно участвовать командой или семьей. Тыкву и все инструменты для резки и оформления нужно принести с собой.

17.00 — 18.30 — чемпионат. Также гостей ждут конкурсы костюмов для детей и взрослых, выступление юных артистов цирка.

18.30 — 19.00 — награждение победителей.

19.00 — костюмированный концерт группы YOURMISSINGSUMMER, косплей-конкурсы.

Вход-свободный. Адрес: Тула, Фридриха Энгельса, 1, деловое пространство «Союз». Подробности в группе мероприятия ВКонтакте. 0+