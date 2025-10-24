  1. Моя Слобода
Тульская велогонщица Мария Аверина подтвердила статус чемпионки России в скретче

Соревнования проходили в Санкт-Петербурге.

Соревнования проходили в Санкт-Петербурге.

Спортсменка из команды «Марафон-Тула» Мария Аверина одержала победу в дисциплине «скретч» на чемпионате России по велоспорту в Санкт-Петербурге. Бронза досталась её партнёрше по команде Диане Климовой.

Аверина также взяла серебро в омниуме, бронзу в мэдисоне в дуэте с Марией Ростовцевой и бронзу в гонке с выбыванием.

«Я очень рада сохранить майку Чемпионки России в скретче, а также в принципе собрать полный комплект медалей за один из дней. Быть второй в омниуме — это дорогого стоит, немного не хватило до золота, поэтому чуточку расстроилась, но гонка есть гонка, работаем дальше. Тем более бронзу на выбывании я выгрызала зубами! В общем, очень довольна сегодняшним днём. Спасибо команде за помощь, а спонсорам за поддержку», – поделилась гонщица.

Неделей ранее Мария победила в турнире в Минске, завоевав серебро в мэдисоне вместе с Ростовцевой.

 

24 октября, в 18:01 0
