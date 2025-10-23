Туляк купил фальшивую справку психиатра, чтобы вернуть водительские права

Фото из архива Myslo.

Гособвинитель прокуратуры Советского района Тулы поддержал в суде обвинение по уголовному делу, возбужденному по материалам прокурорской проверки, в отношении 52-летнего жителя областного центра.

Обвиняемый, зная о медицинских противопоказаниях к вождению любых транспортных средств, умышленно приобрел фальшивое заключение врача-психиатра, подтверждающее отсутствие таких ограничений. Именно эта поддельная справка позволила мужчине успешно пройти медицинское обследование в центре «Артмед» и получить легитимную справку, разрешающую садиться за руль автомобиля, рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Используя подложный документ, мужчина предъявил его инспектору Госавтоинспекции, на основании чего ему вернули водительские права.

Суд приговорил виновного к 6 месяцам ограничения свободы с установлениям запретов и ограничений. Приговор вступил в законную силу.