В Тульской области фирму обязали сократить опасные выбросы в атмосферу
Фото из архива Myslo.

Природоохранная прокуратура обратилась в суд с иском против предприятия.

ООО «Спецтрансмонолит-Т» нарушило законодательство, не разработав необходимые мероприятия по снижению вредных выбросов в атмосферу во время неблагоприятной погоды.

Тульская природоохранная прокуратура обнаружила этот факт и обратилась в суд.

С целью устранения выявленных нарушений прокуратура приняла меры реагирования.

«Во исполнение требований прокуратуры предприятием разработаны мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также согласованы с министерством сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии Тульской области», — отметили в пресс-службе регионального ведомства. 

сегодня, в 10:03 0
Место
Тульская область
Прочее
грязный воздухвыбросыпрокуратура Тульской области
