Скрин из видео.

Известно, что девочке 18 лет.

Сегодня, 23 октября, на Хворостухина возле высотки обнаружен труп школьницы. Предварительно, на теле повреждения, характерные для падения с высоты.

Как стало известно Myslo, девочке 18 лет. На месте работают следователи.