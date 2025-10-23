  1. Моя Слобода
На Хворостухина возле высотки обнаружен труп школьницы
Скрин из видео.

На Хворостухина возле высотки обнаружен труп школьницы

Известно, что девочке 18 лет.

Сегодня, 23 октября, на Хворостухина возле высотки обнаружен труп школьницы. Предварительно, на теле повреждения, характерные для падения с высоты.

Как стало известно Myslo, девочке 18 лет. На месте работают следователи. 

сегодня, в 10:49
Туляк купил фальшивую справку психиатра, чтобы вернуть водительские права
Туляк купил фальшивую справку психиатра, чтобы вернуть водительские права
