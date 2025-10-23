Сегодня, 23 октября, на Хворостухина возле высотки обнаружен труп школьницы. Предварительно, на теле повреждения, характерные для падения с высоты.
Как стало известно Myslo, девочке 18 лет. На месте работают следователи.
