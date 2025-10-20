  1. Моя Слобода
На пр. Ленина едва не «встретились» два нарушителя

Продолжаем публиковать материалы читателей.

И вновь предлагаем вашему вниманию видео от нашего постоянного автора Дмитрия Л. На этот раз кадры сняты в районе перекрестка пр. Ленина и ул. Генерала Маргелова в Туле. На записи видно, как два проигнорировавших требование знака «Направление движения по полосам» автомобилиста едва не устроили ДТП.

«Из правого ряда поворот только направо. Снято 20.10.2025, примерно в 9.00», — сообщил Дмитрий.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
сегодня, в 16:51 +2
