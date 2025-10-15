  1. Моя Слобода
В Туле водитель обвинил игрока «Арсенала» в нарушении ПДД и грубости

В Туле водитель обвинил игрока «Арсенала» в нарушении ПДД и грубости

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Евгений прислал в нашу традиционную рубрику «Накажи автохама» кадры, снятые перед выездом с ул. Льва Толстого на ул. Фрунзе в Туле. На записи видно автомобиль Toyota Land Cruiser 150, водитель которого стоит «против шерсти».

«14.10.2025 года. Игрок тульского «Арсенала» грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на улицу с односторонним движением по ул.  Льва Толстого.  По счастливой случайности и моей молниеносной реакции чудом удалось избежать лобового столкновения. Водитель-нарушитель заблокировал движение по улице примерно на 5 минут, рьяно и грубо пытаясь заставить меня пропустить его автомобиль (госномер отчетливо виден на видео). Просьба правоохранительные органы разобраться в данной ситуации и проверить знания ПДД данного футболо-водило-деятеля…!!!», - утверждает обратившийся в редакцию читатель (орфография и пунктуация автора сохранены).

Справедливости ради отметим, что на записи не видно грубости со стороны водителя внедорожника. Наоборот, он вежливо просит автора видео заехать в парковочный карман справа, чтобы освободить проезд. В кадр попал знак «Конец дороги с односторонним движением», поэтому о факте нарушения ПДД можно говорить с уверенностью.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
