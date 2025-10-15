В Туле водитель обвинил игрока «Арсенала» в нарушении ПДД и грубости

Евгений прислал в нашу традиционную рубрику «Накажи автохама» кадры, снятые перед выездом с ул. Льва Толстого на ул. Фрунзе в Туле. На записи видно автомобиль Toyota Land Cruiser 150, водитель которого стоит «против шерсти».

«14.10.2025 года. Игрок тульского «Арсенала» грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на улицу с односторонним движением по ул. Льва Толстого. По счастливой случайности и моей молниеносной реакции чудом удалось избежать лобового столкновения. Водитель-нарушитель заблокировал движение по улице примерно на 5 минут, рьяно и грубо пытаясь заставить меня пропустить его автомобиль (госномер отчетливо виден на видео). Просьба правоохранительные органы разобраться в данной ситуации и проверить знания ПДД данного футболо-водило-деятеля…!!!», - утверждает обратившийся в редакцию читатель (орфография и пунктуация автора сохранены).

Справедливости ради отметим, что на записи не видно грубости со стороны водителя внедорожника. Наоборот, он вежливо просит автора видео заехать в парковочный карман справа, чтобы освободить проезд. В кадр попал знак «Конец дороги с односторонним движением», поэтому о факте нарушения ПДД можно говорить с уверенностью.

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

