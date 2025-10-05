  1. Моя Слобода
Главный тренер «Арсенала» Гунько о ничьей с «Соколом»: «Мы терпим, работаем, уверен, что очки придут»
Фото Алексея Пирязева.

Наставник оружейников прокомментировал итоги матча.

Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Гунько подвел итоги матча с саратовским «Соколом».

— Пропустили мяч, когда зона подбора оказалась открытой, перебежали этот участок, из свободной зоны нам забили гол, быстро разыграв мяч. В дальнейшем имели достаточно большое преимущество, на один мяч точно моментов создали, в быстрых атаках чуть не хватало исполнительского мастерства и хладнокровия. Раздорских мог обработать мяч и спокойно бить, Мирзов бил с любимой позиции, мяч шел в ворота, немного не хватило. Для победы надо было реализовать эти моменты. Хороший удар Пенчикова был головой с дальней штанги, если бы мяч чуть ниже шел при подаче, был бы в воротах.

С давлением, с аутами, с подборами команда справлялась, для победы не хватило реализации моментов, которых мы достаточно создали.

По изменениям в составе. Дали паузу Цулая. Посчитали, что более свеж Раздорских, хотя и Тигран Аванесян после выхода на замену свои функции выполнял. Богданцу пока не хватает зрелости в решениях, но и он свои задачи выполнял. 

Мы терпим, работаем, уверен, что очки придут, — цитирует Гунько пресс-служба тульского клуба.

Напомним, сегодня «Арсенал» на выезде сыграл с «Соколом» со счетом 1:1.

Фотограф:
сегодня, в 17:20 0
