В Туле собрались ведущие психологи и психиатры страны

Фотограф: Алексей Пирязев

Психическое здоровье — неотъемлемый компонент общественного благополучия, от которого зависят устойчивость, продуктивность и качество жизни каждого человека. Современный ритм жизни напоминает бесконечный марафон, в котором мы вынуждены постоянно ускоряться. Большой поток информации, обрушивающийся на нас ежесекундно, стал не просто фоном, а причиной хронической тревожности и внутреннего беспокойства. Это не просто слова, а реалии нашего времени, у которых есть вполне конкретные причины.

День психического здоровья во всем мире ежегодно отмечают 10 октября. В России День психического здоровья не имеет статуса государственного и не закреплен официально, однако его активно поддерживают медицинские и образовательные организации.

Несмотря на возросшее внимание к этой сфере в последние десятилетия, психическое здоровье остаётся в значительной степени «невидимым» — в силу стигматизации, системных пробелов, недостаточной межведомственной координации и дефицита профилактических практик. Поэтому ХV конференция прошла под лозунгом «Невидимое и необходимое: психическое здоровье как приоритет современного общества» и собрала ведущих экспертов, ученых и практиков со всей России для обсуждения вопросов ментального благополучия.

Организаторы — министерство здравоохранения Тульской области, Российское общество психиатров, Российская психотерапевтическая ассоциация и Тульская областная клиническая психиатрическая больница №1 им. Н.П. Каменева.

Открыли конференцию и поприветствовали участников почетные гости:

* Марков Дмитрий Сергеевич − доктор медицинских наук, заместитель председателя Правительства Тульской области

* Костюк Георгий Петрович − доктор медицинских наук, профессор, главный врач психиатрической клинической больницы № 1 им. Н.А. Алексеева, главный внештатный психиатр города Москвы, член Общественной палаты РФ

* Незнанов Николай Григорьевич − доктор медицинских наук, профессор, директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева» Министерства здравоохранения Российской Федерации, заведующий кафедрой психиатрии и наркологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И.П.Павлова, главный внештатный специалист-эксперт по психиатрии Росздравнадзора, президент Всемирной ассоциации динамической психиатрии (WADP, Вена)

* Середенин Сергей Борисович − доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, президент Российского научного общества фармакологов, ведущий аналитик ФГБУ «Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью» ФМБА России.

* Лосев Лев Викторович − главный врач ГУЗ «Тульская областная клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н.П.Каменева», главный психиатр Тульской области

Среди приглашённых спикеров: главный внештатный психиатр Москвы Георгий Костюк и президент Российской психотерапевтической ассоциации Сергей Бабин.

Дмитрий Сергеевич Марков во время своей речи отметил важность встречи специалистов психиатрической службы в таком формате для обмена опытом, внедрения новых практик и подходов, способных повысить качество жизни людей:

— Это уже пятнадцатая по счету конференция, где собираются ведущие специалисты в области психиатрии и психологии. Очень важно, что у нас есть возможность обменяться мнением, показать, чему уделяется больше или меньше внимания.

Он подчеркнул, что сейчас очень актуальна тема работы с бойцами, которые вернулись с СВО, их семьями, с обществом в целом:

— В Год защитника Отечества особенно важно обеспечить психологическую поддержку участников СВО и их семей. Мы постоянно расширяем возможности реабилитации. Психологи ведут прием в центре «Герой 71» и фонде «Защитники Отечества».При поддержке губернатора Дмитрия Миляева Минздрав реализует уникальный проект - тур выходного дня с психологом для ветеранов спецоперации и членов их семей. Ветераны СВО с супругами и детьми проводят выходные на одной из живописных баз отдыха в Алексинском районе, где в течение двух дней с семьями работают психологи, психотерапевты и другие специалисты. Все это – в групповых и индивидуальных форматах. Это снимает барьеры и развенчивает миф о том, что психиатрия и психотерапия – что-то страшное. Со следующего года такие выезды станут регулярными.

Дмитрий Сергеевич также отметил, что в Тульской области постоянно ведется психологическая работа с детьми и их родителями:

— В августе по поручению губернатора Дмитрия Миляева на базе Детской городской клинической больницы Тулы открылся первый в регионе дневной стационар для детей с ментальными расстройствами. Ежедневно его могут посещать до 20 детей, получать необходимое лечение и консультации и возвращаться домой.

Участников конференции поприветствовал главный психиатр Тульской области Лев Викторович Лосев:

– Искренне рад видеть коллег на Тульской земле. Опыт прошлых лет доказывает, что наработки и предложения, выработанные в рамках уже состоявшихся конференций, находят отражение в организации практического здравоохранения. Уверен, так будет и в этот раз.

Главный психиатр города Москвы, Костюк Георгий Петрович, выступил с темой доклада «Психическое здоровье как стратегический ресурс». В ходе своего выступления он отметил, что использование данного ресурса позволит экономике развиваться более быстрыми темпами:

— Любой мегаполис предъявляет высокие требования к молодым людям работоспособного возраста, предъявляя высокие требования и создавая высокую конкуренцию. Это стрессовая нагрузка, которая порождает большое число малозаметных, но тяжело переживаемых расстройств тревожно-депрессивного плана, которые впоследствии сказываются на продолжительности жизни и работоспособности. Если правильно управлять своим психическим здоровьем, то это окажется мощным стратегическим ресурсом.

Он также отметил важность современных подходов в терапии различных расстройств и раннему выявлению психических расстройств у пожилых людей.

Напомним, что на сохранение физической и психологической активности у пожилых людей направлен нацпроект «Продолжительная и активная жизнь». Его основная цель — создать условия, чтобы каждый человек мог вести активный образ жизни и оставаться здоровым и счастливым на протяжении всех лет.

На конференции врачи, учёные и психотерапевты обсудили современные подходы к сохранению ментального здоровья, новые методы терапии и практические инструменты работы с пациентами. Участников ждала работа секций «Психиатрия» и «Психотерапия», а также мастер-классы по клиническому гипнозу.

Конференция открыла пространство для профессионального обсуждения того, как психическое здоровье может и должно становиться приоритетом —на уровне личности, профессионального сообщества и государственной политики. А проблематика психического здоровья по-прежнему требует взаимодействия специалистов разных сфер — от медицины до образования и социальной поддержки.