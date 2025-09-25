  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тульская «Школа спортивного туризма» приглашает всех в поход выходного дня - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тульская «Школа спортивного туризма» приглашает всех в поход выходного дня

Тульская «Школа спортивного туризма» приглашает всех в поход выходного дня

Участники преодолеют 20-километровый маршрут под руководством опытного инструктора Сергея Милова.

В воскресенье, 28 сентября, энтузиасты из «Школы спортивного туризма» проведут очередной бесплатный поход для всех желающих.

Маршрут разработан таким образом, что подойдёт даже новичкам. Он выглядит так: с. Прилепы — гора Услань — родник у дер. Панарино — ост. Козлова Засека.

Группа отправится к стартовой точке на автобусе № 125 Тула — Прилепы с автостанции «Восточная» в 7.30. Отъезд обратно в город планируется с остановки «Козлова Засека» на маршрутке № 35 в 16-17 часов.

Для участия походе требуется регистрация. Убедитесь, что у вас открыты сообщения в соцсети «ВКонтакте» и с вами можно связаться при отмене мероприятия. При необходимости пишите Юлии Филоновой.

С собой нужно взять кружки для чая, одежду по погоде, перекус, питьевую воду, сланцы, дождевик и хорошее настроение!

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 09:00 +2
Другие статьи по темам
Событие
Школа спортивного туризматуризмпоход выходного дняпеший поход
Место
Тула
Погода в Туле 26 сентября: до +15 градусов и без осадков
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 26 сентября: до +15 градусов и без осадков
сегодня, в 07:00, 82 691 1
Туляки сообщают о дефиците бензина
Жизнь Тулы и области
Туляки сообщают о дефиците бензина
вчера, в 13:52, 176 8586 -29
«На концерт так и не попали»: тулячка рассказала подробности ЧП с билетами на «Руки вверх!»
Жизнь Тулы и области
«На концерт так и не попали»: тулячка рассказала подробности ЧП с билетами на «Руки вверх!»
вчера, в 20:33, 71 4883 2
Берег реки Камушки снова доступен для людей: из частной собственности изъято 680 км. м земли
Дежурная часть
Берег реки Камушки снова доступен для людей: из частной собственности изъято 680 км. м земли
сегодня, в 10:11, 13 593 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Житель Новомосковска 40 раз ударил пенсионера ножом: суд огласил приговор
Житель Новомосковска 40 раз ударил пенсионера ножом: суд огласил приговор
Полмиллиона за перевод из СИЗО: туляка осудят за посредничество во взяточничестве
Полмиллиона за перевод из СИЗО: туляка осудят за посредничество во взяточничестве
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.