Тульская «Школа спортивного туризма» приглашает всех в поход выходного дня

В воскресенье, 28 сентября, энтузиасты из «Школы спортивного туризма» проведут очередной бесплатный поход для всех желающих.

Маршрут разработан таким образом, что подойдёт даже новичкам. Он выглядит так: с. Прилепы — гора Услань — родник у дер. Панарино — ост. Козлова Засека.

Группа отправится к стартовой точке на автобусе № 125 Тула — Прилепы с автостанции «Восточная» в 7.30. Отъезд обратно в город планируется с остановки «Козлова Засека» на маршрутке № 35 в 16-17 часов.

Для участия походе требуется регистрация. Убедитесь, что у вас открыты сообщения в соцсети «ВКонтакте» и с вами можно связаться при отмене мероприятия. При необходимости пишите Юлии Филоновой.

С собой нужно взять кружки для чая, одежду по погоде, перекус, питьевую воду, сланцы, дождевик и хорошее настроение!