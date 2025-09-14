  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. На ул. Чмутова водитель автобуса показал свой «профессионализм» - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На ул. Чмутова водитель автобуса показал свой «профессионализм»

На ул. Чмутова водитель автобуса показал свой «профессионализм»

Видео с нарушителем появилось в Сети.

В телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали видео, снятое на ул. Чмутова в Туле. На записи видно, как водитель автобуса решил, что ему можно ехать по обочине.

«Профессионалы в деле. Не пытаюсь обелиться, но я прижимался, чтобы не впустить обочечника. Да, дистанцию не соблюдал… Тула, ул. Чмутова», — прокомментировал автор кадров.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
На ул. Фрунзе водитель поленился проехать перекресток, чтобы не нарушить ПДД
Дежурная часть
На ул. Фрунзе водитель поленился проехать перекресток, чтобы не нарушить ПДД
вчера, в 20:00, 12 656 0
На ул. Кутузова нарушитель ПДД едва не устроил аварию
Дежурная часть
На ул. Кутузова нарушитель ПДД едва не устроил аварию
13 сентября, в 20:20, 7 1246 0
На ул. Луначарского водитель «внезапно» оказался на встречке
Дежурная часть
На ул. Луначарского водитель «внезапно» оказался на встречке
13 сентября, в 14:14, 12 1335 1
На пр. Ленина водители никак не разберутся во временной разметке
Дежурная часть
На пр. Ленина водители никак не разберутся во временной разметке
12 сентября, в 20:15, 19 2061 0

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
вчера, в 14:00 0
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Тульской области сохранится высокая степень пожароопасности
В Тульской области сохранится высокая степень пожароопасности
На предстоящей неделе в Центральную Россию придет метеорологическая осень
На предстоящей неделе в Центральную Россию придет метеорологическая осень
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.