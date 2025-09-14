На предстоящей неделе в Центральную Россию придет метеорологическая осень

Фото Алексея Пирязева.

Суббота и воскресенье стали последними погожими и теплыми выходными, на предстоящей неделе уже начнется метеорологическая осень. Такой прогноз дают синоптики погодного центра «Фобос».

В понедельник и вторник Центральная Россия пока останется во власти малооблачного антициклона с ночным выхолаживанием до +7…+10°, дневным прогревом до +19…+22°.

В среду под утро +10…+13°, днем не выше +20°.

В четверг ночью без осадков, +9…+12°, а днем облачно с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь, +15…+18°.

В ночь на пятницу ожидается +7…+10°, возможен небольшой дождь, максимальная температура составит +16…+19°.

— Будняя часть недели будет постепенной подготовкой к мягкой смене климатических сезонов. По-настоящему осенняя погода нагрянет в следующие выходные. В субботу североатлантический циклон принесет с собой полчища фронтальных облаков, проливные дожди, — прогнозируют синоптики.

В воскресенье станет еще холоднее: ночью +7…+10°, днем — +11…+14°.

В канун астрономической осени, которая наступит 22 сентября, погода примет статус осени метеорологической и проведет смену климатических сезонов.

Золотая осень стартует в последней пентаде сентября.