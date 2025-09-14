В Тульской области сохранится высокая степень пожароопасности

Фото из архива Myslo.

15-16 сентября на территории Тульской области сохранится высокая степень пожароопасности (4-й класс).

Главное управление МЧС России напомнило жителям региона о соблюдении правил личной безопасности:

не пользуйтесь открытым огнем вблизи деревянных строений, кустарников, сухой травы;

не поджигайте сухую траву, огонь распространяется мгновенно и может стать неуправляемым;

своевременно очищайте прилегающую территорию от мусора, строительного материала и сухой травы;

не сжигайте собранный после уборки мусор и сухую траву;

в пожароопасный период проводите с детьми и подростками разъяснительную работу. Никогда не давайте играть детям спичками;

соблюдайте требования пожарной безопасности в лесах. Не разводите костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев;

не курите в сараях, на чердаках, в местах хранения горючих материалов, не бросайте непогашенные спички, окурки;

имейте дома и во дворе первичные средства пожаротушения: огнетушитель, емкость с водой, ведро.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону 01 или с мобильного — 112 и 101.