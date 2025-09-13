  1. Моя Слобода
Любовь к полицейской форме довела жительницу Киреевска до суда

Женщина заплатит штраф за незаконное ношение форменной одежды.

В Киреевске 31-летняя Ирина Ш. признана виновной в незаконном ношении форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов.

В судебном заседании установлено, что обвиняемая, не являясь сотрудницей правоохранительных органов, 6 августа разместила в соцсети ряд фотографий. На них она изображена в куртке с нарукавными знаками ГИБДД, шевронами МВД с надписью «полиция», погонами МВД в звании «старший лейтенант». 

В отношении Ирины был составлен протокол об административном правонарушении, постановлением суде ей назначено наказание в виде штрафа в 1 200 рублей. Куртку у женщины конфискуют. 

13 сентября, в 18:18 −6
