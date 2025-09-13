Алексей Эрк и Илья Беспалов поздравили туляков с Днем города и приняли участие в празднике

Фото Катерины Беловой и пресс-службы главы города Тулы.

Утром прошел торжественный прием делегаций из городов России и Белоруссии. На празднование 879-й годовщины Тулы приехали гости из Могилева и Бобруйска (Беларусь), Горловки и Мариуполя (ДНР), Рязани, Санкт-Петербурга, Старого Оскола, п. Конышёвка Курской области, а также члены экипажа атомного подводного ракетного крейсера «Тула».

В приветственном слове Алексей Эрк подчеркнул, что Тула — крупный промышленный и культурный центр, третья музейная столица России, современный и красивый город. Все преобразования были бы невозможны без поддержки губернатора Тульской области Дмитрия Миляева и неравнодушных жителей.

Алексей Эрк отметил, что туляки, как и жители других регионов России, принимают участие в спецоперации, наши оборонные предприятия создают оружие, аналогов которому нет в мире, а все горожане объединились ради помощи фронту.

— Хочу в очередной раз выразить слова поддержки городам, которые сильно пострадали от действий неонацистов, в частности жителям Мариуполя и Горловки. Мы с вами, всегда готовы вас поддержать и протянуть руку помощи. Уже не один год Тульская область шефствует над Мариуполем. Туляки продолжают принимать активное участие в восстановлении города, вновь отстраивают школы, детские сады, многоквартирные дома.

Мэр рассказал о поездках с депутатами и добровольцами в Курскую область с волонтерской миссией. Поблагодарил все делегации.

Глава администрации города Тулы Илья Беспалов отметил важность проведения совместных мероприятий:

— Ваше присутствие сегодня — это свидетельство крепких, дружеских связей, которые нас объединяют. Мы ценим это партнёрство и уверены, что только сообща, обмениваясь опытом, мы можем двигаться вперёд, развивая наши города и делая жизнь граждан лучше. Желаю всем вам почувствовать гостеприимство и радушие тульской земли. Пусть этот визит укрепит наши деловые и дружеские связи, а наше сотрудничество будет и дальше наполняться новыми совместными проектами и инициативами.

Гости отметили успехи областного центра в различных сферах. Для делегаций организовали экскурсионную программу и посещение праздничных площадок.

Председатель городского исполнительного комитета Сергей Чертков, город Могилев:

— От имени всех могилевчан и губернатора Могилевской области поздравляю вас с Днем города. 879 лет — это не просто большой отрезок времени. Это годы героической истории, годы созидания. Могилев и Тулу связывает многое, у нас общая история. В 1941 году 172-я Тульская дивизия участвовала в героической обороне Могилева, а в 1998 году между нашими городами было подписано побратимство. Мы сотрудничаем и дружим уже давно, в Могилеве есть Тульский дворик, в Туле — Могилевский сквер. Растет товарооборот, культурное сотрудничество. Но самое главное — мы единый народ с общей историей.

На праздновании Дня города я первый раз, а в Туле я был 12 лет назад. Я просто не узнал город, как он преобразился! Тула очень красивая, но мы любим ее не за это, а за самих туляков, они замечательные! Всем своим друзьям и знакомым привезу в подарок тульские пряники. А еще — хорошее настроение! Тула заряжает!

Председатель Бобруйского городского исполнительного комитета Максим Гурин:

— Я приезжаю в Тулу на праздник пятый год подряд. В предыдущие четыре раза я представлял город-побратим Могилев, а сейчас глава государства направил работать в Бобруйск. Очень впечатлен динамикой развития города за год. Из Тулы кроме традиционных пряников увезем яркие позитивные эмоции, с удовольствием поделюсь ими с жителями Бобруйска. Городу-герою Туле желаю процветания, а его жителям — здоровья.

Торжественная церемония открытия празднования Дня города и Дня Тульской области состоялась на сцене на Казанской набережной. Участие в ней приняли ветераны и участники спецоперации, волонтеры, представители делегаций из Беларуси и городов России, жители и гости оружейной столицы, депутаты Тульской городской Думы.

Глава города Алексей Эрк поприветствовал собравшихся:

— Мы открываем новую страницу в истории Тульского края. Нашему городу — 879 лет. Тула — оружейная столица, город с пряничной душой и стальным характером. История помнит множество ратных и трудовых подвигов туляков. Тула — город-герой, получивший свое звание благодаря стойкости и мужеству жителей в годы Великой Отечественной войны. Тысячи наших земляков добровольцами уходили на фронт прямо со школьной скамьи. Победа ковалась и в тылу: люди трудились в промерзших цехах в три смены, обеспечивая фронт всем необходимым.

С приветственным словом к гостям обратился глава администрации Илья Беспалов.

— С каждым годом наш город становится старше, но продолжает расти и развиваться. Он выглядит современным, красивым, ухоженным и комфортным для жизни! Тула — город, который заряжает! Мы продолжаем масштабную работу по благоустройству скверов, модернизации коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства, строительству социальных объектов. Но главная ценность нашего города — это, конечно, люди — истинный двигатель всех позитивных изменений. Мы с вами создаем наше общее будущее. Спасибо каждому из вас за ваши славные дела, свой вклад! — сказал Илья Беспалов.

По традиции Алексей Эрк вручил награды отличившимся тулякам. Почетного знака «За вклад в развитие Тулы»и в связи с 60-летием предприятия был удостоен коллектив АО «Тулаточмаш».

Награду из рук Алексея Эрка получил управляющий директор предприятия Владимир Филиппов:

— От нашего многотысячного коллектива выражаю благодарность за высокую оценку нашего скромного, но значимого вклада в общее дело — укрепление обороноспособности нашей державы. Коллектив и сегодня трудится на своих рабочих местах. Желаю процветания нашему родному любимому городу, а всем нам — добра и благополучия.



Алексей Эрк и Рафик Папян, генеральный директор ООО «Инд-Гарник».

Впервые были вручены знаки «За благотворительность и милосердие», которые были учреждены по инициативе Главы города. Их удостоены те, кто оказывает большую волонтерскую помощь нашим военнослужащим, регулярно выезжает «за ленточку». Также мэр вручил медали и почетные грамоты.

Алексей Эрк с Натальей Комериловой, основательницей проекта «СамоВарОчка».

После завершения торжественной части почетные гости вместе с делегациями посетили площадки на Казанской набережной. Здесь были представлены тульские оборонные предприятия, бизнес-компании, изделия прикладного творчества, а также выставка волонтерских организаций, оказывающих помощь участникам СВО. Организованы историко-патриотические площадки, зоны робототехники и IT-технологий.

Но, конечно же, главные герои праздника — сами жители!

Екатерина и Валерия Липские:

— Мы — патриоты своей страны и своего города, поэтому такие праздники всегда стараемся посещать. Сегодня очень знаменательный день, а в следующем году Тулы будет праздновать юбилей — 880 лет! Очень приятная обстановка создана для людей, радостная атмосфера, вдохновляющая речь губернатора, мы заряжаемся положительными впечатлениями. Все необыкновенно!

Алина и Арсений Штеккер:

— Мы очень любим приходить на празднование Дня города, мы просто в восторге! Для нас это очень важный праздник. Любим «Театральный дворик», ребенок на все смотрит широко открытыми глазами, особенно ему нравятся клоуны на ходулях. Любим свой родной город и желаем ему процветания!