В Тульской области проходит фестиваль памяти композитора Родиона Щедрина

Мероприятие посвящено памяти композитора Родиона Константиновича Щедрина и будет проходить в Туле и Алексине два дня.

6 сентября в Тульской области открылся II музыкальный фестиваль «Алексин Щедрина». Фестиваль открылся концертом хоровой музыки в колонном зале Дома Дворянского собрания. В исполнении Камерного хора Московской государственной консерватории и Тульского государственного хора областной филармонии под управлением дирижера – заслуженного деятеля искусств РФ, профессора Александра Соловьева прозвучали произведения Чайковского, Рахманинова, Эшпая, Леденева и Щедрина. Среди них – фрагменты русской литургии «Запечатленный ангел» по произведению Лескова, четыре хора на стихи Твардовского и «Месса поминовения. Майе Плисецкой – вечная память».

От имени губернатора Дмитрия Миляева музыкантов и зрителей приветствовал его заместитель Ярослав Раков. Он отметил, что Родион Щедрин был не только гениальным композитором, но и глубоко духовным человеком, истинным патриотом. Эти ценности являются основой фестиваля имени Щедрина, вместе с которым творческое наследие композитора на его малой родине будет жить долгие века.

«Родион Константинович всю свою жизнь с большой теплотой говорил об Алексине. Малая родина вдохновляла его в творчестве и наполняла теплыми воспоминаниями о семье и беззаботных детских годах. Эту связь Тульская область бережно хранит и передает через традиции музыкального образования в школе имени Константина Михайловича Щедрина и многочисленные творческие проекты, прославляющие наследие Родиона Щедрина и Майи Плисецкой. Но главное, что совсем скоро при поддержке Минкультуры России и Губернатора Дмитрия Миляева в Алексине откроется единственный в своем роде мемориальный дом-музей Щедриных. Этот совместный проект региона с Фондом Валерия Гергиева был благословлен самим композитором при жизни, потому наш долг – сделать дом на улице Радбужской местом памяти великого композитора и донести удивительную историю его жизни и творчества до каждого посетителя», – сказал Ярослав Раков.

Программа фестиваля продолжилась на малой родине Родиона Константиновича в Алексине. В Культурно-досуговом центре зрителям представили литературно-музыкальную композицию по одноименной новелле П. Мериме «Кармен» в исполнении народного артиста России Евгения Князева и Тульского филармонического симфонического оркестра под управлением дирижера Владислава Белоусова. В программе прозвучали фрагменты сюит из оперы Ж. Бизе «Кармен» и «Кармен-сюиты» Р. Щедрина.

Заместитель председателя правительства – министр культуры и туризма Тульской области Ольга Гремякова отметила, что жизненный путь и творчество Родиона Щедрина неотделимы от его музы и супруги – великой балерины Майи Плисецкой. В год 100-летия балерины фестиваль посвящен двум гениям и станет данью уважения их общему вкладу в мировое искусство.

«Их творческий союз был не просто браком двух талантливых людей, это было сотворчество и вдохновение, подарившее миру шедевры, которые до сих пор поражают своей глубиной. И очень символично, что именно в Алексине – городе, с которым Родиона Константиновича связывали особые чувства, наш фестиваль становится своего рода музыкальным мемориалом, местом, где их имена будут звучать вместе», – сказала Ольга Гремякова.

Концертная программа первого дня фестиваля продолжилась премьерой музыкально-драматического дивертисмента «Каренина. Анна-Майя». Автор сценария и режиссер-постановщик Петр Татарицкий представил в основе действа музыку Родиона Щедрина в сопровождении видеофрагментов выступлений балерины Майи Плисецкой в балете «Анна Каренина» и кадров фильма Александра Зархи.

7 сентября в Доме Дворянского собрания в Туле состоится вечер русской классики. В программе: арии из опер, романсы и другие вокальные сочинения русских композиторов.

II музыкальный фестиваль «Алексин Щедрина» проводится Тульской областной филармонией при поддержке Правительства Тульской области. Организатор проекта – АНО «Творческая лаборатория Альфа Мюзик».