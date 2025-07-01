Полицейский из Донского брал деньги за постановку машин на учет вне очереди

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Прокуратура Донского утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего полицейского, обвиняемого в коррупции.

По данным предварительного расследования, мужчина взял у автовладельца 5000 рублей за постановку на учет транспортного средства в обход очереди. Деньги сотрудники получил 25 февраля 2025 года. Обвиняемый работал в отделении № 7 МРЭО ГИБДД УВМД России по Тульской области.

Мужчина признал вину, уголовное дело за взятку, не превышающую 10 000 рублей (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ), направлено в суд.