Житель Плавска украл у товарища охотничье ружье

В Плавске сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже оружия, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть обратился 54-летний местный житель. Мужчина заявил, что знакомый украл его охотничье ружье после застолья. Потерпевший при этом заявил, что хранил оружие в специально оборудованном сейфе.

Стражи порядка в кратчайшие сроки задержали подозреваемого. Им оказался 44-летний мужчина. Тот признался в совершении преступления, добавив, что спрятал ружье у себя в квартире. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Хищение оружия».

Владелец оружия, в свою очередь, привлечен к административной ответственности по статье «Нарушение правил производства, приобретения, продажи, передачи, хранения, перевозки, ношения, коллекционирования, экспонирования, уничтожения или учета оружия и патронов к нему». Мужчину на долгий срок лишат права хранения и ношения оружия.