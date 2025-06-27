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Житель Плавска украл у товарища охотничье ружье

Житель Плавска украл у товарища охотничье ружье

Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

В Плавске сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже оружия, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть обратился 54-летний местный житель. Мужчина заявил, что знакомый украл его охотничье ружье после застолья. Потерпевший при этом заявил, что хранил оружие в специально оборудованном сейфе.

Стражи порядка в кратчайшие сроки задержали подозреваемого. Им оказался 44-летний мужчина. Тот признался в совершении преступления, добавив, что спрятал ружье у себя в квартире. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Хищение оружия». 

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Владелец оружия, в свою очередь, привлечен к административной ответственности по статье «Нарушение правил производства, приобретения, продажи, передачи, хранения, перевозки, ношения, коллекционирования, экспонирования, уничтожения или учета оружия и патронов к нему». Мужчину на долгий срок лишат права хранения и ношения оружия. 

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вчера, в 16:03 −1
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