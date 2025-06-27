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Инфляция, низкие зарплаты и подорожание запчастей: тульские перевозчики обосновали повышение тарифа на проезд

Инфляция, низкие зарплаты и подорожание запчастей: тульские перевозчики обосновали повышение тарифа на проезд

В регионе наблюдается острый дефицит кадров водителей общественного транспорта. Одна из причин – низкая зарплата.

Тульские перевозчики предлагают с 1 сентября поднять стоимость проезда на 25% — до 45 рублей. В правительстве региона рассказали, как сейчас обстоят дела в транспортной отрасли в Тульской области и с какими проблемами сталкиваются компании, обслуживающие пассажирские маршруты. 

проблемы

Дефицит водителей

Транспортная отрасль Тульской области — это 134 межмуниципальных маршрута (86 — льготные, 48 — коммерческие) и 382 муниципальных (275 — льготные, 107 — коммерческие). Каждый день в рейсы выходят 1400 автобусов, их услугами пользуется свыше 100 000 человек. При этом в запасе и на техническом обслуживании остается еще 400 единиц подвижного состава.

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Их обслуживает более 4500 человек: водители, механики, ремонтники, кондукторы, медицинский персонал, диспетчеры, контролеры. Но этого количества недостаточно:

на данный момент наблюдается нехватка порядка 30% водителей.

Причина — в низкой заработной плате. Особенно остро проблема стоит в Туле: если в 2008–2010 годах в городе было 1600 водителей, работающих на коммерческих маршрутах, то сейчас таких только 400. Многие, желая повысить свой доход, переходят работать в такси. 

Жалуются и пассажиры, и водители

Несмотря на планомерное обновление транспорта и расширение маршрутной сети, жители остаются недовольны качеством обслуживания. На протяжении нескольких лет в минтранс Тульской области регулярно поступают жалобы на нарушение расписания на маршрутах, срывы рейсов, техническое состояние транспортных средств.

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Пишут обращения и перевозчики. Они направляют в правительство региона просьбы рассмотреть возможность индексации тарифов.

«Основанием для таких обращений послужила общая инфляция, увеличение стоимости подвижного состава и топлива в среднем на 30%, усложнилась логистика при покупке запасных частей в связи с санкционным давлением, есть потребность и в индексации заработной платы для водителей», — сообщили Myslo в пресс-службе правительства.

Сколько в реальности должен стоить проезд

На основании анализа расчетных материалов транспортных компаний за 2024 год себестоимость пассажирских перевозок составляет:

  • в городском сообщении — 89 руб. 35 коп. за 1 поездку;
  • в пригородном сообщении — 12 руб. 20 коп. за 1 км пути.

«В настоящее время тарифы на проезд пассажиров находятся на нижней границе рентабельности. В связи с этим пассажирским перевозчикам становится все сложнее обеспечивать бесперебойную работу», — отмечают в правительстве.

По результатам анализа тарифов на проезд пассажиров в других субъектах Тульская область находится на 51-м месте из 89 субъектов РФ и на 8-м месте из 18 субъектов РФ по ЦФО (36 рублей). В настоящее время во многих регионах рассматривается возможности повышения тарифа в 2025 году.

«Для принятия решения об индексации тарифов необходимо применение комплексного подхода. В настоящее время правительством региона проводится эта работа», — добавили в пресс-службе правительства Тульской области.

 

что делают для улучшения качества перевозок

Новые маршруты

Тульская область каждый год наращивает жилой фонд, в регионе открываются новые предприятия. В связи с этим сеть общественного транспорта является неотъемлемой частью развития экономики региона. Чтобы соответствовать запросам жителей, она ежегодно расширяется.

Так, в 2024 году добавили 8 льготных маршрутов до шести населенных пунктов. Добавлены новые остановки на 41-м маршруте, еще на 15 — автобусы заменены на более вместительные. Данная работа продолжается и в 2025 году.

Стандарт обслуживания

Для повышения качества обслуживания министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области сейчас разрабатывает региональный стандарт и комплексный план транспортного обслуживания населения. Планируется завершить разработку и утвердить документы до конца 2025 года.

Работа включает в себя в том числе и формирование перспективной сети маршрутов регулярных перевозок. Итогом станет ее оптимизация с учетом потребности населения и необходимости доезда до социально значимых объектов.

Обновление подвижного состава

Обновление подвижного состава — стратегическое направление в работе по улучшению транспортного обслуживания населения Тульской области. В 2024 году заключены долгосрочные контракты по регулируемому тарифу, где включены требования к подвижному составу: не менее 75% транспортных средств должно быть не старше 5 лет. Это позволило обновить 301 единицу льготного транспорта. Количество транспортных средств не старше 5 лет в таком парке составляет порядка 491 единиц (из 598), или 82%.

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Тульский регион активно принимает участие в федеральных проектах по обновлению подвижного состава:

— в 2023 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» приобретено 17 новых трамваев;

— участие в инвестиционном федеральном проекте позволило в 2023 и 2024 годах приобрести на условиях льготного лизинга 225 автобусов малого, среднего и большого класса; 

— специальные казначейские кредиты позволили закупить в 2024 году 49 автобусов.

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Совместно с Тулой в 2024 году приобретено и выпущено на маршруты 5 трамваев и 4 троллейбуса. Обновление автопарка продолжается. Новый транспорт оборудован кондиционерами, камерами видеоконтроля, системами активной безопасности. Тулгорэлектротранс установил на всех маршрутах Тулы стационарные валидаторы, что значительно повысило удобство пользования общественным транспортом.

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Автор:
Фотограф:
вчера, в 15:40 −28
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