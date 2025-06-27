В Тульской области предложили внедрить обучающий блок для врачей по профилактике профвыгорания

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

26 июня губернатор Дмитрий Миляев провел рабочую встречу с заместителем председателя комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Натальей Москвитиной.

Наталья Москвитина — активный общественный деятель, президент Благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства «Женщины за жизнь», ведущая телеканала «Спас».

Дмитрий Миляев отметил, что повышение рождаемости, укрепление здоровья семей и их поддержка — ключевые приоритеты работы правительства Тульской области. В регионе ведется системная работа в этом направлении.

— Мы уделяем серьезное внимание поддержке семей с детьми. Сегодняшняя социальная политика в регионе выстроена таким образом, что мы всеми доступными мерами стимулируем увеличение рождаемости, помогаем многодетным семьям, — сказал губернатор.

В регионе в прошлом году принят корпоративный демографический стандарт, который содержит перечень важных мер поддержки работников с семейными обязанностями. На сегодня его внедрили более 500 предприятий региона: среди них — представители крупного, в том числе ведущие машиностроительные предприятия, среднего, малого бизнеса.

— В этом году в регионе в рамках нацпроекта «Семья» мы ввели новые меры поддержки семей, прежде всего молодых родителей, которые особенно нуждаются в помощи. Это единовременная выплата в размере 1 млн рублей, которую могут получить молодые мамы при рождении второго ребенка в возрасте до 25 лет и третьего — до 28 лет. Средства можно направить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, оплату санаторно-курортного лечения, — сказал Дмитрий Миляев.

Недавно было принято решение компенсировать стоимость платного получения образования в вузах региона многодетным мамам, которые обучаются очно.

— В Тульской области большое внимание уделяется повышению качества медицинской помощи. Это касается не только беременности и родов, но и укрепления репродуктивного здоровья. В течение ближайших 5 лет по нацпроекту «Семья» будет дооснащена сеть женских консультаций в регионе, их работа будет приведена к единому стандарту. Делаем все, чтобы нашим мамам и будущим мамам было максимально комфортно, — сказал Дмитрий Миляев.

По словам главы региона, с 2022 года в рамках пилотного проекта «Репродуктивное здоровье» укреплена работа по доабортному консультированию. На сегодня более трети женщин, которые обращаются к психологу женской консультации, принимают решение сохранить ребенка.

Наталья Москвитина высоко оценила уровень оказания медицинских и консультационных услуг будущим мамам в регионе. Она рекомендовала внедрить дополнительный обучающий блок для врачей по профилактике профессионального выгорания. Также она презентовала Дмитрию Миляеву флагманский проект «Здравствуй, мама», который организован фондом «Женщины за жизнь».

— Проект «Здравствуй, мама» направлен на создание условий для оказания многоуровневой консультационной помощи беременным женщинам. Он предусматривает внедрение нового регламента общения врачей с будущими мамами, распространение буклетов с перечнем доступных мер государственной и региональной поддержки, а также предоставление подарков от партнеров при рождении ребенка, — сказала Москвитина.

Ранее в этот день активистка посетила женские консультации в Туле с общественной проверкой.