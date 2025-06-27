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Подделка документов при расчистке Шиворони: суд огласил приговор в отношении тульской чиновницы
Фото Алексея Пирязева.

Подделка документов при расчистке Шиворони: суд огласил приговор в отношении тульской чиновницы

Ущерб от ее действий составил 3,5 миллиона рублей.

В Центральном районном суде Тулы закончилось рассмотрение дела в отношении бывший чиновницы регионального министерства природных ресурсов и экологии.

Следствие установило, что в период с 2021 по 2022 год женщина получила от руководителя ООО «Гибон» документы, в которых содержались ложные сведения о выполнении работ по расчистке участков реки Шиворонь в Узловском и Киреевских районах. Услуги по уборке фирма предоставляла по госконтракту на 19 миллионов рублей. Фактически работы так и не завершили.

44-летняя чиновница, занимающая должность начальника одного из отделов минприроды, достоверно знала, что сведения в документах подложны, но тем не менее подписала их. В результате ООО «Гибон» выплатили 3,5 миллиона рублей.

За злоупотребление должностными полномочиями в личных целях, повлекшее существенное нарушение прав (ч. 1 ст. 285 УК РФ), виновную приговорили к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.

Ранее заместителя директора и прораба ООО «Гибон» осудили по статье «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ) за предоставление в министерство природных ресурсов и экологии Тульской области подложных документов. Ущерб по уголовному делу полностью возместили.
 

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сегодня, в 11:29 0
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