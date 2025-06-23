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Появилось видео с места двойного убийства в Тульской области
Кадр из видео СУ СК России по Тульской области

Появилось видео с места двойного убийства в Тульской области

Убитые - директор новомосковского колледжа олимпийского резерва Александр Архипов и адвокат Евгений Аксенов.

Тульское СУ СК России обнародовало видео с места двойного убийства, произошедшего днём 23 июня недалеко от Узловой.

Киллер расстрелял находившихся в автомобиле Kia Rio директора новомосковского колледжа олимпийского резерва, депутата Собрания депутатов г. Новомосковск Александра Архипова и адвоката Евгения Аксенова, ранее работавшего в следственных органах.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух человек). В пресс-службе тульского УМВД сообщили, что оперативными сотрудниками проводится комплекс мероприятий, направленный на установление обстоятельств произошедшего и установление лиц, совершивших особо тяжкое преступление.

 

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