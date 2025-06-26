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В Новомосковске хоронят убитых адвоката и директора спортколледжа: проститься с ними пришло около 500 человек
Фото Артема Жильцова.

В Новомосковске хоронят убитых адвоката и директора спортколледжа: проститься с ними пришло около 500 человек

На церемонию прощания с жертвами двойного убийства прибыл глава администрации Руслан Бутов и гендиректор «Арсенала» Валерий Гриньковский.

26 июня в Новомосковском Свято-Успенском мужском монастыре прошла церемония прощания с 39-летним Александром Архиповым, директором колледжа олимпийского резерва Тульской области, и 37-летним адвокатом коллегии «Юстиниан» Евгением Аксеновым. 

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Как сообщает корреспондент с места событий, на похороны пришло не менее 500 человек, люди идут бесконечной вереницей.

Также в храм прибыл глава администрации Руслан Бутов и гендиректор «Арсенала» Валерий Гриньковский.

Напомним, 23 июня в Узловском районе был найден автомобиль с телами Архипова и Аксенова. Они погибли от пулевых ранений в затылок. Подозреваемый был задержан сразу. Им оказался 43-летний предприниматель из Новомосковска. По версии следствия, мотивом убийства стало нежелание отдавать долг. 

Мужчине предъявлено обвинение, он признал вину. Время до суда он проведет в СИЗО.

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Сюжет: Убийство адвоката и директора колледжа
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