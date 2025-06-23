  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Минспорта Тульской области выразило соболезнования в связи с гибелью Александра Архипова - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Минспорта Тульской области выразило соболезнования в связи с гибелью Александра Архипова

Минспорта Тульской области выразило соболезнования в связи с гибелью Александра Архипова

В некрологе ведомства говорится, что убитый был настоящим профессионалом, преданным своему делу.

Министерство спорта Тульской области выражает глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью Александра Архипова, главы новомосковского Училища олимпийского резерва, который был застрелен сегодня днём в Узловском районе.

«Это невосполнимая потеря для всего спортивного сообщества региона. Александр Архипов был настоящим профессионалом, преданным своему делу и развитию спортивного образования.

Его вклад в подготовку молодых спортсменов и развитие олимпийского резерва трудно переоценить. Мы разделяем горечь утраты с родными, близкими и коллегами. Светлая память».

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 22:22 0
Другие статьи по темам
Событие
некрологубийствоутрата
Место
Тульская область
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле»
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле»
Появилось видео с места двойного убийства в Тульской области
Появилось видео с места двойного убийства в Тульской области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.