Минспорта Тульской области выразило соболезнования в связи с гибелью Александра Архипова

В некрологе ведомства говорится, что убитый был настоящим профессионалом, преданным своему делу.

Министерство спорта Тульской области выражает глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью Александра Архипова, главы новомосковского Училища олимпийского резерва, который был застрелен сегодня днём в Узловском районе.

«Это невосполнимая потеря для всего спортивного сообщества региона. Александр Архипов был настоящим профессионалом, преданным своему делу и развитию спортивного образования.

Его вклад в подготовку молодых спортсменов и развитие олимпийского резерва трудно переоценить. Мы разделяем горечь утраты с родными, близкими и коллегами. Светлая память».