Следователи обнаружили пистолет, из которого стрелял в адвоката и директора тульского спортколледжа убийца

Следователями продолжается активная работа по расследованию уголовного дела об убийстве двух местных жителей.

В ходе проведения следственных действий и детального анализа полученной информации было установлено место сокрытия предполагаемого орудия убийства – пистолета Макарова, а также травматического пистолета.

С целью установления объективных обстоятельств произошедшего следователем назначен ряд судебных экспертиз. Расследование продолжается, сообщает СУ СК России по Тульской области.

Советский суд города Тулы избрал в виде меры пресечения предпринимателю Максиму К. содержание под стражей. Мужчину обвиняют в убийстве главы новомосковского колледжа олимпийского резерва Александра Архипова и его знакомого, адвоката Евгения Аксенова. Обвиняемый полностью признал свою вину.

В суде исследовали личность обвиняемого. Ему 43 года, инвалид 2-й группы по зрению. Его супруга — инвалид 3-й группы. У семьи есть несовершеннолетний ребенок.

Напомним, 23 июня в Узловском районе был обнаружен автомобиль с телами двух человек. Одним из них оказался 39-летний Александр Архипов — директор ГПОУ «Колледж олимпийского резерва Тульской области». Второй убитый — 37-летний адвокат Евгений Аксенов. Оба скончались от огнестрельных ранений.

Следователи в дежурные сутки задержали подозреваемого. По версии следствия, Максим К. задолжал знакомым Архипову и Аксенову около 2 миллионов рублей и отказывался возвращать деньги. Под предлогом возврата денег Максим К. заманил их на тихую дорогу у поселка Майского, где, находясь на заднем сиденье автомобиля, застрелил обоих из ПМ. Стрелял в упор, поэтому проблемы со зрением не сыграли роли.