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Двойное убийство в Тульской области: застрелены директор колледжа олимпийского резерва и его адвокат
На фото Александр Архипов.

Двойное убийство в Тульской области: застрелены директор колледжа олимпийского резерва и его адвокат

Трупы Александра Архипова и его знакомого были обнаружены в автомобиле недалеко от Узловой.

В понедельник, 23 июня, на обочине дороги в Узловском районе был обнаружен автомобиль с трупами двоих мужчин. Одним из них оказался Александр Архипов – директор ГПОУ «Колледж олимпийского резерва Тульской области», который находится в Новомосковске.

Второй убитый – его адвокат Евгений Аксенов, ранее работавший следователем СК.

Обе жертвы были застрелены между поселками Майский и Роткинский, где отсутствуют камеры видеонаблюдения. Силовики считают, что убийство носит заказной характер. Официальных комментариев по поводу случившегося пока не было.

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