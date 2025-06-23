Версия: за что в Тульской области застрелили адвоката и его друга

Александр Архипов и Евгений Аксенов.

СК по данному факту возбудил дело по статье «Убийство двух лиц».

Напомним, 23 июня на обочине дороги в Узловском районе был обнаружен автомобиль с трупами двоих мужчин. Одним из них оказался 39-летний Александр Архипов — директор ГПОУ «Колледж олимпийского резерва Тульской области», который находится в Новомосковске. Второй убитый — его знакомый 37-летний адвокат Евгений Аксенов, ранее работавший следователем. Обе жертвы были застрелены между поселками Майский и Роткинский, где отсутствуют камеры видеонаблюдения.

По информации Myslo, Аксенов несколько месяцев занимался иском о взыскании долга в 50 миллионов рублей. Суд удовлетворил иск, но клиент не торопился отдавать адвокату положенный ему гонорар в 5 миллионов рублей.

Сегодня Евгений должен был встретиться с ним для разговора и прихватил с собой знакомого — Александра Архипова.

Однако на месте встречи мужчин поджидал неизвестный, который расстрелял их автомобиль. Чуть позже машину заметили проезжавшие мимо водители, которые вызвали полицию и медиков. В настоящее время по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц».

Что известно об убитых

Александр Архипов с 2007 года по 2016 год работал в Комитете по молодежной политике Новомосковска. С 2016 года был директором «Колледжа олимпийского резерва Тульской области». В 2023 году был избран депутатом Собрания депутатов г. Новомосковска по округу № 2.

Евгений Аксенов долгое время трудился следователем. Последние несколько лет работал адвокатом в Новомосковском филиале коллегии «Юстиниан».

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