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На туляка возбудили уголовное дело за «черное солнце»
Фото «Тула Экстремизм»

На туляка возбудили уголовное дело за «черное солнце»

Ведется следствие.

Молодой житель оружейной столицы набил на локте тату с неонацистской символикой. Мужчину уже привлекали к ответственности за пропаганду соответствующей атрибутики, так называемого «черного солнца», в рамках административного кодекса (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ).

Тату 20-летний туляк не свел и не пытался прикрывать в общественных местах — в итоге мужчину задержали по уголовному делу. В законодательстве предусмотрено наказание за неоднократную пропаганду или публичное демонстрирование нацистской символики (ст. 282.4 УК РФ).

Сообщается, что обвиняемый туляк имеет радикальные националистические взгляды.

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Автор:
сегодня, в 11:05 +2
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