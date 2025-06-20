На туляка возбудили уголовное дело за «черное солнце»

Фото «Тула Экстремизм»

Молодой житель оружейной столицы набил на локте тату с неонацистской символикой. Мужчину уже привлекали к ответственности за пропаганду соответствующей атрибутики, так называемого «черного солнца», в рамках административного кодекса (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ).

Тату 20-летний туляк не свел и не пытался прикрывать в общественных местах — в итоге мужчину задержали по уголовному делу. В законодательстве предусмотрено наказание за неоднократную пропаганду или публичное демонстрирование нацистской символики (ст. 282.4 УК РФ).

Сообщается, что обвиняемый туляк имеет радикальные националистические взгляды.