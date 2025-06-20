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В Тульской области более 3700 младенцев обследовали на редкие заболевания
Фото Алексея Пирязева.

В Тульской области более 3700 младенцев обследовали на редкие заболевания

Медики нашли патологию в двух случаях.

В Тульской области с начала года врачи обследовали более 3700 младенцев методом расширенного неонатального скрининга. Патологию выявили в двух случаях: у детей диагностирован врожденный гипотиреоз. Они находятся под наблюдением медицинских специалистов и получают необходимое лечение.

Медики отмечают, что положительный результат первоначального теста не всегда свидетельствует о наличии заболевания. При подозрении на какое-либо заболевание проводится подтверждающая диагностика.

— Если у ребенка выявлены изменения при неонатальном скрининге и есть подозрение на одно из исследуемых заболеваний, лечащий врач проинформирует об этом родителей малыша, — рассказала заведующая медико-генетическим центром Тульского областного перинатального центра Татьяна Юдинцева.

Расширенный неонатальный скрининг охватывает целый спектр тяжелых патологий, включая спинальную мышечную атрофию, первичные иммунодефициты и различные наследственные нарушения метаболизма. Своевременное выявление этих состояний даёт детям шанс на полноценную жизнь и своевременное получение необходимого лечения.

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Фотограф:
сегодня, в 10:45 −1
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