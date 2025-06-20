Мужчину, разнесшего топором машину родственника в Плеханово, наказали штрафом

Фото Freepik

Ленинский районный суд Тульской области вынес приговор в отношении мужчины, обвиняемого в повреждении имущества из хулиганских побуждений по мотивам вражды (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

В начале 2025 года, 6 января, между подсудимым и его родственником произошла ссора в Плеханово. После выяснения отношений мужчина взял топор и нанес несколько ударов по кузову автомобиля Changan, принадлежавшего отцу оппонента.

Экспертиза оценила ремонт пробоин, трещин и сколов в 1 100 400 рублей. В ходе рассмотрения дела действия обвиняемого переквалифицировали на повреждение имущества, повлекшее значительный ущерб (ч. 1 ст. 167 УК РФ). Подсудимый признал вину и возместил средства на ремонт в полном объеме.

Суд назначил мужчине штраф в размере 35 000 рублей.