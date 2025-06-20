  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Мужчину, разнесшего топором машину родственника в Плеханово, наказали штрафом - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Мужчину, разнесшего топором машину родственника в Плеханово, наказали штрафом
Фото Freepik

Мужчину, разнесшего топором машину родственника в Плеханово, наказали штрафом

Подсудимый полностью возместил ущерб.

Ленинский районный суд Тульской области вынес приговор в отношении мужчины, обвиняемого в повреждении имущества из хулиганских побуждений по мотивам вражды (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

В начале 2025 года, 6 января, между подсудимым и его родственником произошла ссора в Плеханово. После выяснения отношений мужчина взял топор и нанес несколько ударов по кузову автомобиля Changan, принадлежавшего отцу оппонента.

Экспертиза оценила ремонт пробоин, трещин и сколов в 1 100 400 рублей. В ходе рассмотрения дела действия обвиняемого переквалифицировали на повреждение имущества, повлекшее значительный ущерб (ч. 1 ст. 167 УК РФ). Подсудимый признал вину и возместил средства на ремонт в полном объеме.

Суд назначил мужчине штраф в размере 35 000 рублей.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
сегодня, в 11:45 0
Другие статьи по темам
Событие
топорПлехановосуд

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тульская команда скорой помощи привезла из Коми призовое место с соревнований по профмастерству
Тульская команда скорой помощи привезла из Коми призовое место с соревнований по профмастерству
Житель Плавска украл у знакомого ружье и гулял с ним по городу
Житель Плавска украл у знакомого ружье и гулял с ним по городу
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.