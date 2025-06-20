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Тульская команда скорой помощи привезла из Коми призовое место с соревнований по профмастерству
Фото министерства здравоохранения Тульской области.

Тульская команда скорой помощи привезла из Коми призовое место с соревнований по профмастерству

Ребята заняли четвертое место в общем командном зачете.

В Республике Коми прошли соревнования по профессиональному мастерству «Вызов-2025» среди специалистов служб, участвующих в ликвидации последствий ЧС и ДТП.

Тульскую область на конкурсе представила команда в составе врача-реаниматолога Всеволода Строганова, фельдшеров Дмитрия Носова и Александра Козлова и водителя Сергея Щербакова. По итогам всех состязаний туляки заняли почетное четвертое место в общем командном зачете, рассказали в региональном минздраве. 

Состязания включали в себя пять этапов. Конкурсанты должны были ответить на теоретические вопросы, решить ситуационную задачу по организации медицинской сортировки пострадавших, провести диагностику и оказать помощь пациентам в критическом состоянии.

Отдельная проверка была организована для водителей автомобилей скорой помощи — конкурс оценивал умение управлять спецавтотранспортом в сложных условиях.
 

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