Тульская команда скорой помощи привезла из Коми призовое место с соревнований по профмастерству

Фото министерства здравоохранения Тульской области.

В Республике Коми прошли соревнования по профессиональному мастерству «Вызов-2025» среди специалистов служб, участвующих в ликвидации последствий ЧС и ДТП.

Тульскую область на конкурсе представила команда в составе врача-реаниматолога Всеволода Строганова, фельдшеров Дмитрия Носова и Александра Козлова и водителя Сергея Щербакова. По итогам всех состязаний туляки заняли почетное четвертое место в общем командном зачете, рассказали в региональном минздраве.

Состязания включали в себя пять этапов. Конкурсанты должны были ответить на теоретические вопросы, решить ситуационную задачу по организации медицинской сортировки пострадавших, провести диагностику и оказать помощь пациентам в критическом состоянии.

Отдельная проверка была организована для водителей автомобилей скорой помощи — конкурс оценивал умение управлять спецавтотранспортом в сложных условиях.

