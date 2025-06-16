Очевидцы: пьяный мужчина приставал к детям в парке Алексина

Фото из соцсетей

Вчера, 15 июня, в парке «Химик» в Алексине заметили мужчину, пристававшего к гуляющим детям. Он фотографировал несовершеннолетних и отправлял снимки знакомому в WhatsApp. Родители вызвали Росгвардию, подозрительного мужчину оперативно задержали, он оказался пьян.

Информация о «фотографе» и приставаниях к детям появилась сегодня в социальных сетях. В МВД Myslo подтвердили факт задержания.

Странного мужчину скрутил отец девочки, к которой тот приставал с просьбами обняться и сфотографироваться. Родственник ребенка вызвал Росгвардию, силовики оперативно прибыли, задержали и передали «фотографа» полиции.

Межмуниципальный отдел МВД «Алексинский» проводит проверку, устанавливая обстоятельства произошедшего.