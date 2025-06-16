  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Пьяный мужчина приставал к детям в парке Алексина - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Очевидцы: пьяный мужчина приставал к детям в парке Алексина
Фото из соцсетей

Очевидцы: пьяный мужчина приставал к детям в парке Алексина

Странного типа скрутили очевидцы.

Вчера, 15 июня, в парке «Химик» в Алексине заметили мужчину, пристававшего к гуляющим детям. Он фотографировал несовершеннолетних и отправлял снимки знакомому в WhatsApp. Родители вызвали Росгвардию, подозрительного мужчину оперативно задержали, он оказался пьян. 

Информация о «фотографе» и приставаниях к детям появилась сегодня в социальных сетях. В МВД Myslo подтвердили факт задержания.

Странного мужчину скрутил отец девочки, к которой тот приставал с просьбами обняться и сфотографироваться. Родственник ребенка вызвал Росгвардию, силовики оперативно прибыли, задержали и передали «фотографа» полиции.

Межмуниципальный отдел МВД «Алексинский» проводит проверку, устанавливая обстоятельства произошедшего.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
сегодня, в 16:10 +2
Другие статьи по темам
Событие
Алексиндетиполиция

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Изменится график работы железнодорожного переезда у станции Тарусская в Тульской области
Изменится график работы железнодорожного переезда у станции Тарусская в Тульской области
Вора, вынесшего ювелирный магазин в Туле, задержали в Ивановской области
Вора, вынесшего ювелирный магазин в Туле, задержали в Ивановской области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.