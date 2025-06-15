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Утонувшую в Таиланде бодибилдершу Юлию Родину похоронят в Туле
Скрин из видео Дарьи Анталья.

Утонувшую в Таиланде бодибилдершу Юлию Родину похоронят в Туле

Ее тело доставят в Россию на следующей неделе.

Тело бодибилдерши Юлии Родиной, погибшей на пляже Пхукета, доставят в Россию на следующей неделе. Спортсменку планируют похоронить в Туле, сообщает ТАСС со ссылкой на бодибилдершу Наталью Маркеленкову.

На своей странице в соцсетях она рассказала, что погибшая попала в отбойное течение. ЧП случилось 11 июня. Медики боролись за ее жизнь, но спасти Юлию не удалось.

«Похоронить Юлю планируют в Туле по решению ее супруга, который также находился на пляже в тот трагический момент», — сказала Маркеленкова.

«Когда серфингист вытащил ее из воды, она уже не дышала. Начал звать на помощь спасателей, потом откачивали. Волны там сильные, стоят красные флаги. На пляжах предупреждают, что в воду заходить нельзя», — отметила другая женщина в соцсетях, ставшая случайной свидетельницей трагедии.

Известно, что Юлия Родина — известная русская бодибилдерша и фитнес-тренер. Ей было 40 лет. С 2023 года активно участвовала во всероссийских соревнованиях. 

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