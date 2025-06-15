Тульская Госавтоинспекция устроит рейд по любителям выезда на встречку

Фото Алексея Пирязева.

С 16 по 20 июня сотрудники тульской Госавтоинспекции проведут рейд «Встречная полоса».

Выезд на встречную полосу — грубое нарушение, которое ежегодно становится причиной смертельных ДТП. Основная опасность заключается в риске лобового столкновения — одного из самых тяжелых видов аварий, при котором даже на небольшой скорости последствия могут быть фатальными. Кроме того, резкие маневры на «встречку» часто приводят к цепным авариям, так как другие водители вынуждены экстренно тормозить или уходить от столкновения.

Виновных наказывают штрафом в 7 500 рублей или лишением прав на 4–6 месяцев. Если нарушение совершено повторно — лишение прав на 1 год.

«Даже если кажется, что „встречка“ свободна, не стоит рисковать — один необдуманный маневр может стоить жизни. Водителям рекомендуется строго соблюдать разметку и дорожные знаки, а при необходимости обгона убедиться в полной безопасности манёвра», — отметили в региональном ведомстве.