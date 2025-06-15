Под Тулой в усадьбе дочери Александра Пушкина стартуют музыкальные вечера

В усадьбе дочери Александра Пушкина, расположенной в Ясногорском районе, стартует новый проект. Теперь по субботам около главного дома будет звучать музыка. Каждый раз — новые коллективы и исполнители.

Первый такой вечер состоится 21 июня. Выступит вокально-инструментальный ансамбль, который называется «Сны уставших детей». Начало в 17.00. Вход свободный.

По словам оригинаторов, музыкальные вечера в Федяшево — это прекрасная возможность отвлечься от забот, подышать свежим усадебным воздухом, послушать музыку, прогуляться по липовым аллеям, выпить чашечку чая или кофе с традиционной тульской выпечкой из пекарни Федяшево.