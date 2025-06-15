  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Культура
  4. Под Тулой в усадьбе дочери Александра Пушкина стартуют музыкальные вечера - Новости культуры, музыки, искусства Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Под Тулой в усадьбе дочери Александра Пушкина стартуют музыкальные вечера
Фото НП "Русская усадьба".

Под Тулой в усадьбе дочери Александра Пушкина стартуют музыкальные вечера

Гости смогут прогуляться по аллеям и попробовать традиционную выпечку.

В усадьбе дочери Александра Пушкина, расположенной в Ясногорском районе, стартует новый проект. Теперь по субботам около главного дома будет звучать музыка. Каждый раз — новые коллективы и исполнители.

Первый такой вечер состоится 21 июня. Выступит вокально-инструментальный ансамбль, который называется «Сны уставших детей». Начало в 17.00. Вход свободный.

По словам оригинаторов, музыкальные вечера в Федяшево — это прекрасная возможность отвлечься от забот, подышать свежим усадебным воздухом, послушать музыку, прогуляться по липовым аллеям, выпить чашечку чая или кофе с традиционной тульской выпечкой из пекарни Федяшево.

 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 19:24 0
Другие статьи по темам
Место
Ясногорский район
Прочее
усадьба федяшевомузыка

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Утонувшую в Таиланде бодибилдершу Юлию Родину похоронят в Туле
Утонувшую в Таиланде бодибилдершу Юлию Родину похоронят в Туле
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.