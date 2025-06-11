Сбил собаку и уехал: в Суворове водителя арестовали на пять суток

Фото Артёма Жильцова.

Мужчину признали виновным в том, что он оставил место ДТП.

Мировой судья судебного участка № 40 Суворовского судебного района рассмотрел дело об административном правонарушении по ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ (Оставление водителем в нарушение ПДД места дорожно-транспортного происшествия) в отношении местного жителя.

Установлено, что 22 мая мужчина ехал по Суворову на автомобиле Nissan X-Trail. В районе дома № 6-а по ул. Тульской он сбил собаку.

— В нарушение п. п. 2.5, 2.6.1 ПДД он оставил место ДТП, участником которого являлся, — сообщили в Управлении Судебным департаментом в Тульской области.

В судебном заседании водитель не отрицал обстоятельств произошедшего, вину признал. Пояснил, что поскольку не было пострадавших, уехал с места наезда на собаку, не считая ситуацию ДТП. Оставив свои контактные данные пострадавшей стороне, посчитал конфликт исчерпанным.

Постановлением мирового судьи мужчина признан виновным в административном правонарушении. Ему назначено наказание в виде ареста на пять суток.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законом порядке.